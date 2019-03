Būtisku lomu gleznās šoreiz ieņem mūsdienu mitoloģijas tēli, kurus gleznotāja aizguvusi no savas meitas Lizelotes Annas mīļākajām multiplikācijas filmām.

Izstāde būs skatāma no 23. marta līdz 21. aprīlim, darba dienās no pulksten 11 līdz 19, brīvdienās no pulksten 11 līdz 18 "Swedbank" centrālajā ēkā (Balasta dambī 15, 2. stāvā).