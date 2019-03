Protektors, riepas vecums un citi svarīgi faktori. Kāds ir pieļaujamais riepu izmantošanas ilgums?

Piemēri, kad vecas riepas postā iedzinušas cilvēkus, tālu nav jāmeklē. Lai gan par vienu no biežākajiem autoavāriju cēloņiem tiek uzskatīta atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana un ātrums tiek uzskatīts arī par iemeslu, kā dēļ 2013. gada 30. novembrī bojā gāja kinofilmu The Fast and The Furious (Ātrs un bez žēlastības) zvaigzne Pols Vokers, aizvien nenovērtēts ir riepu stāvoklis. Ne tikai protektora dziļums un atbilstība sezonai, bet arī vecums.