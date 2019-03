Bīstama šūpošanās un krītošas mēbeles: "Viking Sky" avārija pasažieru acīm

Jana Ērika Fiskerstranda zvejas kuģis bija viens no pirmajiem, kas devās palīgā "Viking Sky". Viņš vēlāk laikrakstam "Aftenposten" norādīja, ka "paspējām tikai dažas minūtes pirms viss varēja noiet pavisam greizi".

Sestdien, 23. martā, netālu no Norvēģijas krastiem avarējis kruīza kuģis - avārija notikusi, kuģim atrodoties divus kilometru attālumā no piekrastes.

Ar helikopteriem no kuģa krastā tika nogādāti aptuveni aptuveni 460 no 1373 cilvēkiem, kas atrodas uz kuģa. 17 no evakuētajiem nogādāti slimnīcā, atklāja policija.