Video: "Hornets" basketbolists ar fantastisku pēdējo sekunžu metienu izrauj uzvaru pār "Raptors"

"Hornets" vienībai trīs sekundes pirms pamatlaika beigām, rezultātam esot 112:114, bija iespēja veikt pēdējo uzbrukumu, ko tā uzsāka no sānu līnijas. Lembs gan uz brīdi pazaudēja kontroli pār bumbu, tomēr to atguva un ar tālu izmisuma metienu no laukuma centra panāca uzvaru.