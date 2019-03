Saeimas komisija asi kritizē VARAM bezspēcību RS gadījumā

"Tas pats tika lūgts arī Rīgas mēram Nilam Ušakovam (S), kurš atbildēja, ka RS dots uzdevums šo ziņojumu komisijai atsūtīt, taču uzņēmums norādīja, ka nav tiesīgs to darīt. Tātad RS gāja pretstatā tam, ko uzticēja dome," rezumēja Ģirģens.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Pašvaldību departamenta direktors Aivars Mičuls sacīja, ka audita ziņojumu kopijas nav saņēmusi arī VARAM un ministrijas pārstāvji ar to iepazinās uzņēmumā klātienē, vienlaikus parakstoties par saņemtās informācijas neizpaušanu.

Deputāte Iveta Benhena-Bēkena (KPV LV) gan interesējās, kā komisija var turpināt darbu, ja reiz VARAM nav tiesīgs neko izpaust. Tāpat arī deputāte Juta Strīķe (JKP) vērsa uzmanību, ka likumā ir noteikts, ka komercnoslēpums nevar būt saistīts ar valsts vai pašvaldības mantu. "Vai VARAM ir izvērtējis, kas tas par "noslēpumošanas grifu", un kāpēc nedz sabiedrība, nedz deputāti nevar iepazīties ar to, kas izdarīts ar pašvaldības mantu," taujāja Strīķe.

Mičuls norādīja, ka VARAM audita noslepenošanu uzskata par Rīgas domes pārkāpumu, uz ko Strīķe nekavējoties vērsa uzmanību, ka VARAM pienākums būtu to novērst.

Tikmēr RS pagaidu valdes priekšsēdētājs Ernests Saulītis teica, ka deputāti maldina sabiedrību, jo ne dome, ne RS nav noteikusi auditam ierobežotu pieejamību. "To ir noteikuši auditori, un tā ir pasaulē pieņemta prakse. Ziņojums ir paredzēts tiem, kas ar to strādā. Auditori ļāva to iesniegt VARAM, bet, izvērtējot komisijas pieprasījumu, uzskatīja, ka nav pamata iesniegt šo auditu komisijai," sacīja Saulītis.