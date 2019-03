Lombardā iegādātā prece nedarbojas - ko darīt?

Pēc urbja iegādes kādā Jēkabpils lombardā jaunais ierīces īpašnieks Andrejs ir devies mājās un pieslēdzis to uzlādei pie strāvas padeves. Pēc aptuveni astoņām stundām uzlādes laimīgais saimnieks mēģinājis iedarbināt ierīci, taču nesekmīgi.

Patērētājam ir tiesības vērsties pie preces pārdevēja divu gadu termiņā no preces iegādes brīža, ja precei ir kādas neatbilstības līguma noteikumiem. Šādā gadījumā, ja prece nedarbojas kā nākas, pircējam ir tiesības vērsties pie tirgotāja.

Arī no lombarda var atgriezt naudu par preces neatbilstību vai samainīt to pret citu preci, ir jāvēršas attiecīgajā lombardā ar rakstisku lūgumu. Ja lombards to noraida, var vērsties PTAC.