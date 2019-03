Andrejeva pirmo reizi atklāti par attiecībām ar Aišpuru: Prāts pretojas, bet sirds visu saprot

Šā gada sākumā tapa zināms, ka latviešu dziedātaja Aija Andrejeva jau vairāk nekā pusgadu ir kopā ar grupas "The Sound Poets" solistu Jāni Aišpuru - mūziķis pērn aizgāja no sievas, interjera dizaineres Madaras Līviņas-Aišpures, ar kuru viņam ir divas meitas. Andrejeva sniegusi interviju izdevumam "Santa", kurā atklāj patiesību par to, kā sācies viņas un Jāņa mīlas stāsts.