Blūms publiski kritizē Vecvagaru un visu LBS vadību

"Nekāda konflikta ar treneri man nebija. [Mačā pret Spāniju] minūtes pārtraukumā izteicu savu viedokli par konkrēto kombināciju, ko spēlējām visu spēles sākumu un ko atkal gribēja spēlēt treneris. To nevajadzētu izmantot, jo tā "neiet cauri" - pretinieks to veiksmīgi neitralizē. Uzskatu, ka mans statuss komandā ne tikai ļauj, bet pat liek izteikt savas domas, taču - ar to man arī viss bija beidzies. Es Vecvagaram centos palīdzēt, cik vien varēju. To, ka man beigās šādi "izčakarēs", to nebiju gaidījis. Man šķita - ja kopā ejam, tad ejam līdz galam. Bet, redz, neaizgājām," sarunā ar "Sporta Avīzi" sarūgtinājumu neslēpa Blūms, kura pieredze valstsvienībā mērāma jau 17 gados.