Pieci citāti no filmas par Laimu Vaikuli, kas iznāks par godu viņas jubilejai

"Filmas veidošanas procesā mēs ar video inženieri Juriju Aleksejevu izmantojām pilnīgi noteikti aktuālāko montāžas formātu – bez aizkadra balss. Visu stāsta pats filmas varonis, kā rezultātā mēs iegūstam emocijas un informāciju no pirmavota. Mēs pat atradām Laimas kolēģi, draugu no "Jūras Pērles" laikiem tālajās Havaju salās un nointervējām," stāsta Maija Silova.

Pieci Laimas draugu citāti no filmas:

"Es zinu vienu gadījumu, ko man stāstīja Laimas komandas cilvēki. Laima esot Maskavā braukusi uz koncertu, kā jau Maskava - sastrēgumi, steiga, stress, jau kavē. Un Laima pēkšņi šoferim saka: "Stop, stop, apstādiniet!". Laima ieraudzījusi klaiņojošu sunīti, izskrien zālienā un to sunīti baro. Kolēģi viņai saka: "Laima, mums jābrauc uz koncertu", bet Laima atbild: "Nē, pagaidiet, man ir sunītis jāpabaro.""

"Es ļoti labi atceros pirmo tikšanos ar Laimu, kuras vaininieks bija Raimonds Pauls. Es vienkāršs lauku puika no Liepājas burtiski tikko biju iepazinies ar Paulu. Es aizgāju pie Laimas ciemos, tolaik viņa vēl dzīvoja Rīgā, netālu no Dailes teātra. Tur bija milzīgs televizors, es biju šokā, nebiju tādu nekad redzējis. Un tur bija balts dīvāns, uz kura es apsēdos, un iznāk Laima, tā mierīgi pasaka "Čau", it kā mēs būtu pazīstami jau daudzus gadus."