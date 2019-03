"Bēbīšu bums" dzemdību namā! Deviņas medmāsas teju reizē paziņo, ka ir stāvoklī

Dzemdību nama māsiņām Portlandē pašām dzemdības paredzētas laikā no aprīļa līdz jūlijam.

"Kad mēs visas pēc kārtas sākām paziņot, ka esam stāvoklī, katrs nākamais paziņojums bija aizvien priecīgāks. Mēs visas viena otru ļoti atbalstām," CNN pastāstīja viena no medmāsām Erina Grenīra.

Slimnīca paziņoja par "bēbīšu bumu" sociālajā tīklā "Facebook" 25. martā, un apsveica topošās māmiņas. Attēls izpelnījās "Facebook" lietotāju atzinību un jau teju trīs tūkstoši cilvēku to atzīmējuši ar "patīk".

"Ir tik jauki nākt uz darbu un redzēt, kā arī citas medmāsas piedzīvo to pašu procesu, ko es. Mēs varam apmainīties ar pieredzi, viena otru atbalstīt un priecāties par to, kā mums aug vēderi!" stāsta viena no medmāsām.