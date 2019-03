Porziņģis, Makgregors, Ronaldu... Slaveni sportisti, kuri bijuši iesaistīti seksa skandālos

Svētdien, 31. martā pasauli pāršalca "The New York Post" ziņa par to, ka Latviešu basketbola zvaigzne Kristaps Porziņģis tiek apsūdzēts izvarošanā. Seksa skandāli sporta pasaulē nav jaunums. Portāls "Apollo" piedāvā ieskatu pasaules mēroga seksa skandālos sportā.