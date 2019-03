Vitamīnu trūkums pavasarī: kā sevi uzmundrināt un noskaņot vasarai?

Ziemā mēs nesaņemam tik daudz vitamīnu no svaigiem augļiem un dārzeņiem kā vasarā, bet, būsim godīgi, mēs itin bieži grēkojam ar veselīgu, pilnvērtīgu uzturu un neapēdam arī to pašu ziemas ābolu vai kāli. Šobrīd ir īstais laiks padomāt par vitamīnu uzņemšanu,” atgādina Ieva Zvagule.

C vitamīns ir vajadzīgs labai imunitātei un stipriem asinsvadiem. “Ziemas periods ir īstā citrusaugļu sezona, to noteikti vajag izmantot, taču C vitamīns atrodams arī citos augļos un dārzeņos, īpaši kāpostos, paprikā, mežrozītēs. Vēlams tos patērēt svaigā veidā, jo termiska apstrāde samazina C vitamīna daudzumu,” iesaka farmaceite.