Grāmatvežiem turpmāk būs nepieciešama īpaša licence

Ierēdņi nepieciešamību skaidro ar Moneyval rekomendācijām un haosu grāmatvežu biznesā. Bet lielākie ieguvēji no licencēšanas būs lielās grāmatvedības firmas. Tām samazināsies konkurence.

Latvijā ir pārāk daudz grāmatvežu, liela daļa no viņiem strādā pavirši un sekmē naudas mazgāšanu. Tā uzskata Finanšu ministrija un Valsts ieņēmumu dienests. Tāpēc nolemts grāmatvežus licencēt.

Arī pašu profesionālās organizācijas vēlas lielāku skaidrību, kārtību ieviest, bet jautājums ir aktualizējies papildus saistībā ar to darbu, kas Latvijā notiek saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, un konkrēti šis uzdevums ieviest ārpakalpojumu grāmatvežu licencēšanu izriet no noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas plāna. Tas ir viens no uzdevumiem," saka Ilmārs Šņuciņs, FM valsts sekretāra vietnieks nodokļu, muitas un grāmatvedības jautājumos.