"Chelsea" fani pieprasa trenera atkāpšanos

Anglijas futbola premjerlīgā "Chelsea" svētdien izbraukumā ar 2:1 izrāva uzvaru pār Kārdifas "City". Vienība mača gaitā atspēlējās no 0:1 un tikai kompensācijas laikā guva uzvaras vārtus.

"Chelsea" fani spēles pirmajā pusē izkliedza saukļus, lai Sarri atkāpjoties no sava amata.

"Komandai līdzjutējiem ir jāsniedz tas, ko viņi vēlās. Mēs neesam laimīgi ar to, kādu sniegumu rādām, esam zaudējuši daudz punktu, it īpaši izbraukumā," sacīja Aspilikveta.

"Mēs visi vēlamies vienu un to pašu, to arī darīsim. Zinu, ka fani vēlās, lai mēs uzvaram un, kad nav rezultāta, mēs visi esam par to atbildīgi. Līdzjutēji parādīja, ko vēlās, taču mūsu darbs ir smagi strādāt," teica komandas aizsargs.