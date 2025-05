Prokuratūra: izskanējusī informācija par Zeizu neatbilst krimināllietas materiāliem

Šo krimināllietu atklāšana un to skaita samazināšana nākotnē ir tiešā veidā atkarīga no cietušo personu aktīvas rīcības, ziņojot par šiem gadījumiem un to izdarītājiem. Prokuratūra aicina jebkuru cietušo ziņot par šādiem gadījumiem un neklusēt, jo sistemātisku varmāku identificēšana ir iespējama tikai ar pašu cietušo un līdzcilvēku, kas to ir fiksējuši, aktīvu līdzdalību.