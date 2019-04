Likvidē daļu steidzamās palīdzības punktu vietējās slimnīcās, naudu novirzot uzņemšanas nodaļām

No 1. aprīļa SMPP tiek likvidēti Līvānu, Aizkraukles, Limbažu, Ludzas, Siguldas, Bauskas un Talsu slimnīcās, savukārt tie tiek saglabāti Priekules, Smiltenes, Saulkrastu, Saldus, Aizputes, Gulbenes un Valkas slimnīcās.

"Mēs uzskatām, ka pirmā līmeņa slimnīcās ir jāievēro vienots princips. Šajās slimnīcās ir jābūt uzņemšanas nodaļai, kur visu diennakti var saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību un kur strādā internists vai ģimenes ārsts, vai anesteziologs un ķirurgs. Šīm slimnīcām arī līdz šim bija obligāta uzņemšanas nodaļa, bet tur galvenokārt tika uzņemti plānveida slimnieki. Rudenī tikāmies ar visiem pirmā līmeņa slimnīcu pārstāvjiem un vaicājām, vai šajās ārstniecības iestādēs pietiks speciālistu, lai no 1. aprīļa nodrošinātu neatliekamo palīdzību. Lielākā daļa apgalvoja, ka to varēšot izdarīt," stāstījusi Veselības ministrijas Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vadītāja Ineta Būmane, atzīmējot, ka tikai Saldus medicīnas centra vadība pateica, ka nespēšot to nodrošināt, tāpēc tur tāpat kā līdz šim strādās steidzamās medicīnas punkts un būs slimnieku aprūpes gultas.