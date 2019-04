Video: Novērošanas kameras fiksējušas repera Nipsija Hasla noslepkavošanas brīdi

Novērošanas kameras no blakus ēkas iemūžināja vīrieti tumšā kreklā, kurš tuvojās reperim un viņa draugu grupai, kamēr viņi stāvēja pie balta auto, kas novietots pie repera veikala.

Pāris mirkļus vēlāk redzams, kā Hasls nokrīt zemē, bet vairāki vīrieši cenšas izmukt no šāvieniem. Redzams, ka uzbrucējs sākotnēji šāva no attāluma, pēc tam tuvojoties un izdarot vairākus šāvienus no tuvuma.