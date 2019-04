"Mavericks" īpašnieks Kubans: Vajadzētu lietot veselo saprātu

Portāls Apollo jau vēstīja , ka 23 gadus vecais Porziņģis tiek apsūdzēts pirms nedaudz vairāk nekā gada veiktā izvarošanā, tomēr latvieša pārstāvji it kā cietušo sievieti vaino naudas izspiešanā.

"Neko īsti nevaru teikt. Teikšu tikai to, ka dažiem vajadzētu izpildīt mājasdarbu un nedaudz lietot savu veselo saprātu. Nedaudz veselā saprata ir laba lieta," atzinis Kubans.

Informāciju par apsūdzībām izvarošanā sestdien publicēja laikraksts "The New York Post", kas jau iepriekš nav vairījies no neviennozīmīgu rakstu publicēšanas tieši Porziņģa sakarā.