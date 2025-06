Horoskops svētdienai - 15. jūnijam

Svētdiena kā radīta, lai tu atkal kļūtu maigāks pret sevi. Attiecībās būs jūtams līdzsvars, ja ļausi sev neizlikties. Finansiāli – laiks padomāt par to, kas dod piepildījumu, nevis statusu. Veselība stabila, ja ļausi sev dziedēt ar to, kas tevi iepriecina. Tu šodien esi kā spogulis citu emocijām – dari to ar līdzcietību. Vakars – kā dzejolis, kurš nav jālasa skaļi, lai to saprastu.