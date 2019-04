"Swedbank" vadītājs Latvijā: Rūpīgi jāizsver FKTK vadības izraudzīšanās sistēmas maiņu

Tāpat "Swedbank" valdes priekšsēdētājs Latvijā atzīmēja, ka, satiekot finanšu jomas ekspertus no citām valstīm, ir redzams neviltots pārsteigums par to, cik strauji Latvijai izdevies izrauties no teju trīs desmitgades būvētā augsta riska nerezidentu transakciju apkalpošanas modeļa, kļūstot par valsti, kurai starptautiskie finanšu "shēmotāji" izvēlas mest līkumu.

Tāpat viņš minēja, ka valsts atbildība šobrīd ir koncentrēt visu politisko gribu, lai pilnveidotu tiesībsargājošo iestāžu darbu un nefinanšu sektora uzraudzību, lai izvairītos no iekļūšanas "Moneyval" tā dēvētajā "pelēkajā sarakstā", jo no tā izkļūt ir grūti, un tas prasīs vēl konservatīvāku pieeju no visiem. Tāpat valstij kopā ar finanšu sektoru būtu jārod veidi, kā Latvijas eksportētājiem palīdzēt izvairīties no riskiem neviļus tikt iesaistītiem kādā naudas atmazgāšanas vai sankciju apiešanas aktivitātē.