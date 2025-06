Zviedrija un Nīderlande paziņo par nodomu atvēlēt aizsardzībai 5% no IKP

ASV mudinājušas sabiedrotos aizsardzībai atvēlēt 5% no IKP, un 24. un 25.jūnijā Hāgā paredzētajā NATO samitā valstis mēģinās vienoties par šādu saistību sadalīšanu divās daļās. Ierosinājums paredz, ka NATO dalībvalstīm aizsardzības izdevumus vajadzēs palielināt līdz 3,5% no IKP, bet vēl 1,5% no IKP atvēlēt ar aizsardzību saistītām vajadzībām, piemēram, dubultas pielietojamības infrastruktūras attīstībai.