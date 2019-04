"Ogre" apvienotā čempionāta finālčetriniekā neuzskata sevi par favorīti

Piektdien Tallinā sāksies apvienotās līgas "Final Four" turnīrs, kurā četras labākās līgas komandas sacentīsies par jaunizveidotā čempionāta čempiontitulu. Pirmajā pusfinālā plkst.17.30 "Ogre" spēkosies ar Latvijas čempioni "Ventspili", kamēr vicečempione "VEF Rīga" samēros spēkus ar Igaunijas labāko vienību Tallinas "Kalev"/"Cramo".

"Mērķis ir maksimāli labi sagatavoties spēlei pret "Ventspili". Tas vienmēr ir bijis tāds kā mūsu sauklis - soli pa solim, no vienas spēles uz nākamo. Cenšamies maksimāli labi sagatavoties uz konkrēto maču un brīdi."

Tikmēr "Ventspils" komandai vismaz "Final Four" sacensībās būs jāiztiek bez viena no saviem līderiem Ārona Džonsona, kurš ceturtdaļfinālā pret Igaunijas klubu Pērnavas "Sadam" guva kājas traumu. Klubs cer uz viņa atgriešanos Latvijas čempionāta izslēgšanas turnīrā.

"Par to, ka Džonsons nespēlēs, mēs dzirdējām, taču uz simts procentiem uz to paļauties nevaram," atzina "Ogres" galvenais treneris. "Nenoliedzami, viņš ir nozīmīga "Ventspils" sastāvdaļa, taču es domāju, ka spēles stils komandai nemainīsies. Katrai vienībai, izkrītot vienam cilvēkam, vietā nāk cits, tāpēc mēs nepaļaujamies uz to, ka Džonsons nespēlēs. Nebūs vieglāk, būs citādāk."