Kā tropos! LU Botāniskajā dārzā iespējams aplūkot eksotiskos tauriņus

Savvaļā zilie morfīdi sastopami Dienvidamerikā. Zilo morfīdu krāšņums slēpjas to izteiksmīgajā spārnu krāsojumā. Tauriņu spārnus klāj caurspīdīgas zvīņas, kas, atstarojot saules starus, veido zilo krāsu. Tieši tāpēc zilais tonis nav vienmērīgs un mainās atkarībā no gaismas krišanas leņķa. Šo tauriņu izskats ir krasi atšķirīgs, kad spārni sakļauti. Tad tie ir pelēkbrūni, ar septiņām viltus actiņām. Šīs divas dažādās dabas īpaši nozīmīgas ir zilo morfīdu izcelsmes vietā, jo palīdz paslēpties no putniem, kuri kāro tos apēst. Tauriņu nosaukums cēlies no sengrieķu miega dieva Morfija vārda.