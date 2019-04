Riepām ir ūdens novadīšanas kanāli. Vasaras riepām nodilstot protektoram, kanāli kļūst seklāki, līdz ar to – riepa sliktāk izspiež ūdeni un samazinās saķere un stabilitāte uz ceļa.

FOTO: Independent experts, the Motor Industry Research Association (UK)

Riepu vecumam un stāvoklim ir liela ietekme uz braukšanas drošību. Jo vecāka ir riepa, jo sliktāki ir braukšanas raksturlielumi uz slapjiem ceļiem. Saķere ievērojami pasliktinās neatkarīgi no riepu protektora dziļuma. Riepas protektora stāvoklis arī spēlē lielu lomu. Tas galvenokārt ir atkarīgs no braukšanas stila un nobraukuma.

Ar likumu tas nav aizliegts, tomēr jāņem vērā to, ka ziemas riepu gumijas sastāvs ir mīkstāks, tās paredzētas aukstākam laikam. Bremzēšanas ceļš ziemas riepām uz sausa asfalta braucot 50km/h ir par 1,5m garāks, nekā vasaras riepām; Bremzēšanas ceļš ziemas riepām uz mitra asfalta braucot ar ātrumu 80km/h ir par 4m garāks.

Kā atšķirt ziemas riepas no vasaras riepām?

Saules simbols uz riepas sāna norāda uz to, ka šīs ir vasaras riepas. Universālās riepas tiek marķētas ar uzrakstu „AW” (Any weather – jebkādi laika apstākļi) vai ar uzrakstu „AS” (All seasons – visas sezonas). Pērkot SUV auto vasaras riepas vai riepas ar rupjāku protektora zīmējumu, Jūs varat atrast uzrakstu M+S. Lai tas Jūs nemulsina, riepas ar apzīmējumu M+S ir ar paaugstinātas caurgaitas īpašībām, bet nekādā gadījumā nav vissezonas riepas. Savukārt, ar sniegpārsliņas simbolu tiek marķētas ziemas riepas.