Liepājā atklāta Ainara Virgas jubilejai veltīta fotoizstāde

Izstādē kopumā izvietotas fotogrāfa Aigara Hibnera fotogrāfijas, kuras eksponētas pirmo reizi, līdz šim nav rādīti plašākai publikai un to epicentrā skatāms vien mēnesi atpakaļ tapis fotouzņēmums. Izstāde ataino mūziķa skatuvei veltīto dzīvi, to skaitā no gadiem, kad Liepājā notika viens no kādreiz leģendārākajiem rokmūzikas festivāliem “Liepājas dzintars”, kurš savā pastāvēšanas laikā uz savas skatuves pulcēja vairākus Latvijā atpazīstamus mūziķus. Izstādē ietverti pat ļoti spilgti un nozīmes bagāti mirkļi par kuriem fotogrāfs A. Hibneris stāsta: “Savējie sapratīs!” Izstādē iespējams aplūkot gan mūziķa priekpilnos skatuves brīžus, gan uzņēmumus no grupas “Līvi” dalībnieka piemiņas pasākuma un emocionāla brīža kopā ar savu tēvu.