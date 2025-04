Eksperts: ASV pusē vērojama neapmierinātība par nespēju Ukrainas un Krievijas konfliktu atrisināt ātri un vienkārši

"Publiski pieejamā informācijā tiek minēts, ka no Krievijas faktiski tiek prasīta tikai ambīciju mazināšana, atteikšanās no pretenzijām uz tām teritorijām, kuras tā nekontrolē, savukārt no Ukrainas jau tiek pieprasīta teritoriju atdošana un daudz lielākas koncesijas," teica Austrumeiropas politikas pētījumu centra direktors.

Cepurītis aicināja ņemt vērā vēl kādu aspektu. ASV jau no sākta gala pateikusi, ka tā nebūs daļa no Ukrainas nākotnes drošības garantijām. Viņš skaidroja, ka Ukrainai tas ir īpaši svarīgs jautājums, proti, kā atrast veidu Krievijas atturēšanai no atkārtotas agresijas, neskatoties uz to, kāds noregulējums tiek panākts. Eksperts norādīja, ka, lai nodrošinātu Ukrainai drošības garantijas, primāri darbojas Eiropas pārstāvji, bet arī tas nav ātrs process.