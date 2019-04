VARAM prezentēs jauno pašvaldību teritoriālo karti

VARAM atgādina, ka patlaban nevienlīdzība pašvaldību starpā ir milzīga, piemēram, administratīvās izmaksas vien pašvaldībās svārstās no 50 līdz 200 eiro uz vienu iedzīvotāju un tikai 28 pašvaldībās tās ir mazāk nekā 7% no pašvaldības budžeta. Tāpat arī no pašvaldību izlīdzināšanas fonda dotācijas saņem 104 no 119 pašvaldībām.