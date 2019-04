Latvijas animatoru darbs iegūst prestižo "Emmy" balvu

"Tritone studio", kas Latvijā vislabāk pazīstama kā Simtgades filmas "Baltu ciltis" producējošā studija un arī animācijas sekvenču veidotāja, 2018. gadā piedalījās darbā pie īsa dokumentāla seriāla ar animācijas epizodēm – Norvēģijas valsts TV pasūtījumam ar nosaukumu "Mans ķermenis ir mans" ("My Body Belongs to Me").