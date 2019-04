Linda Leen dalās pārdomās par notikušo ugunsgrēku Parīzes Dievmātes katedrālē

TEMPORARY BEAUTY Pāris nedēļas atpakaļ, brienot Farewell Spit lielo kāpu Jaunzēlandē, apjautu cik neizbēgami šī 30 km garā, smalkā smilšu strēle okeānā un tās reljefa vaibsti katru dienu mainās. Plūst. Burtiski. Un atceros, ka iekšēji devu šai pieredzei virsrakstu- “Temporary beauty”. Viss ir pārejoši. Priekpilnais, skumjais, skaistais, sāpīgais, tas, kas domās un atmiņās un tas, kas matērijā, visbeidzot- viss dzīvais. Tieši tāpēc tik vērtīgs mums ir viss pārejošais. Jo nenotverams, nepiesavināms, neiekapsulējams. Es apsēdos un ieņēmu šo satriecoši skaisto ainavu. Vienkārši apstājos un apzināti biju klāt. Jo pēc stundas tā jau būs cita “bilde”. Un tieši tas ir skaisti! Dižo skaistumu nevar pieradināt vai piesiet, tas kā enerģijas nezūdamības likumā pārveidojas un pārdzimst. Ļaut tam notikt ir pieņemt lietu dabisko plūdumu, nepieķerties neizbēgami aizejošajam un celties atkal radīt no jauna!:) Fotogrāfijā 2012.gada 3.aprīlis Parīzē #photobylindaleen #notredame ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ The great beauty cannot be tamed or tethered, within the law of conservation of energy it transforms and rebirths. To let it be, to let it happen is to accept the natural flow of life, detach from something that is unavoidably fleeting and fading, and rise up to create and give life again!:)

