PTAC konstatējis bīstamas LED virtenes. Pircējus aicina nodot tās veikalā

PTAC pārstāve Evija Lene sacīja, ka LED virteņu paraugi tika nodoti ekspertīzes veikšanai akreditētā laboratorijā Vācijā un 2018. gada decembrī saņemtie rezultāti apliecināja, ka piecām no desmit testētajām virtenēm ir neatbilstības būtiskām drošuma prasībām.

Tā kā deviņām no desmit testētājām virtenēm konstatētas arī formālas neatbilstības, PTAC aicina patērētājus jau iegādes brīdī pievērst uzmanību elektropreču marķējumam un pārliecināties, ka tajā ir norādīta visa nepieciešamā informācija: ražotājs, preces modelis, paredzētas lietošanai telpās vai ārā un lietošanas instrukcija.

Lene norādīja, ka no tirdzniecības atsaukta Ķīnā ražotā piecu metru LED Ziemassvētku virtenes ar 100 diodēm. Atsauktais virteņu modelis ir «GE-9», bet EAN kods ir 4752921210018, kas neatbilst standartu «EN 60598-2-20:20152» un «EN 61347-2-133» prasībām.

LED virtenes importētājs «Shevlad» aicina patērētājus, kuri iegādājušies šo preci, nekavējoties pārtraukt tās lietošanu un nogādāt to tuvākajā «Euroled.lv» veikalā līdz 2. maijam, uzrādot pirkuma čeku. Apmaiņā pret preci tiks atmaksāta pirkuma čekā norādītā preces vērtība.

Pēc Lenes sacītā, patlaban PTAC veic atbildīgo komersantu apzināšanu, lai izņemtu bīstamās preces no tirgus un atsauktu no gala lietotājiem. Informācija par neatbilstošajām LED virtenēm atrodama PTAC datubāzē «Latvijā atklātās nedrošās preces», kā arī informācija tiks izvietota «RAPEX» (Rapid Alert System for Non-Food Products) jeb Ātrās informācijas apmaiņas sistēmas datubāzē.