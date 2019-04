"Žalgiris" smagā cīņā uzvar spēcīgo "Fenerbahce Beko" un panāk neizšķirtu 1/4 fināla sērijā

Tikmēr CSKA komandu no zaudējuma neglāba Korija Higinsa 15 punkti.

Savukārt pārējās divās ceturtdaļfināla sērijas Rolanda Šmita pārstāvētā Barselonas "Lassa" no Spānijas ar 0-1 ir iedzinējos pret Turcijas klubu Stambulas "Anadolu Efes", kamēr čempione Madrides "Real" no Spānijas ar 1-0 ir priekšā pret Atēnu "Panathinaikos Opap" no Grieķijas.