"Es apsolīju neklusēt. Kad sēdēju viņai līdzās mazajā palātā, turot viņas trauslo, karsto rociņu, klausoties viņas saraustītajā elpā, cieši apsolījos neklusēt par to ceļu, pa kuru bija jāiziet viņai - manai māsai. Nosolījos nepieņemt kā normu milzīgās sāpes, izmisumu un ciešanas.

Klusi raudot, solīju darīt visu, lai pārcirstu to mezglu, kas žņaudz ikvienu, kurš tiek ierauts šīs necilvēcīgās sistēmas valgos.

Viens vēzis jau bija pārvarēts

Pirms pusgada viņa sāka sūdzēties par regulārām, spēcīgām galvassāpēm. Iesākumā viņa tās ārstēja ar visparastāko ibumetīnu, bet, kad juta, ka tas nepalīdz, pierakstījās rindā pie neirologa. Tiesa, savu kārtu tā arī nesagaidīja, jo vienudien kļuva pavisam slikti un viņa mājās saļima. Ātrie vest uz slimnīcu atteicās, ieteica turpināt dzert to pašu ibumetīnu. Tajā dienā, pēc kāda laika, lēkme atkārtojās. Ātros vairs nesaucām un uz uzņemšanu aizvedām paši.

20 dienas ar diagnozi - meningīts

Lai arī galvassāpes dažbrīd atgriezās, mierinājām ar domu, ka meningīts jau tik vienkārši nav pieveicams. Pacietību un mieru vajag. Tomēr, izrakstot no slimnīcas, ārsti jau bija nonākuši līdz patiesajai diagnozei, ka, visticamāk, situācija nav tik rožaina un ir karcinomatozs meningīts. Nozīmēja pēc izrakstīšanās konsultāciju pie onkologa un čupu ar zālēm.

Tuvinieki slimnīcā - niecības

Todien jau no rīta jutu nemieru. Lai gan māšuks jau pāris dienu bija mājās un ne tai sliktākajā omā, savam bērnam pēc skolas liku doties pie viņas. Vienkārši pabūt kopā, kamēr es no darba atgriežos. Un labi, ka tā.

Tikpat liela niecība sajutos, kad zvanīju uz šo nodaļu. Sieviete, kas pacēla klausuli, bez liekām ceremonijām paaugstinātā toņkārtā sakliedza, ka šobrīd es traucēju viņas darbu un nekādu informāciju par tikko ievesto pacienti man nesniegs. Neesot viņas pienākums un to liedzot arī jaunā datu regula. Ja gribot uzzināt viņas stāvokli, lai nākot apmeklētāju laikos un runājot ar ārstējošo ārstu. Kad mēģināju noskaidrot, kā sauc viņas ārstējošo ārstu, un bilst, ka zvanu no tālruņa, kas uzrādīts māsas medicīniskajā kartē, sieviete nometa klausuli.

Uz ķīmijterapiju smagā stāvoklī

Ārstējošā daktere gan bija laipna. Neiebilda arī šad tad aprunāties telefoniski. Māsu "stabilizēja", bet pārliecība par smago diagnozi nostiprinājās. To apstiprinājis arī izsauktais onkologu konsīlijs. Māsu atkal izrakstīja no slimnīcas. Ar norādi – ģimenes ārsta uzraudzībā un datumu ķīmijterapijas uzsākšanai.

Protams, meklētu risinājumu. Es neesmu ārste, tāpēc paļaujos uz ārstu profesionalitāti. Tas man pašai vienmēr ir palīdzējis tikt "uz pekām". Tāpat kā drosme uzdot jautājumus un saņemt, iespējams, nepatīkamas atbildes. Bet – labāk zināt, nekā šaubīties. Kad pēc pēdējā izraksta onkologu konsīlijs bija nozīmējis ķīmijterapiju, redzot māsas arvien smagāko stāvokli, apšaubīju, vai viņa spēs to izturēt. Tāpēc zvanīju šī konsīlija vadītājam ar jautājumu – vai tiešām viņai to vajag un vai tas viņai palīdzēs? Saņēmu viennozīmīgu apstiprinājumu ar piebildi – izvairīšanās no terapijas būtu neprātīgs solis. Ir jāmēģina.