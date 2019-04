Latvijas U-18 hokejisti ar cienījamu zaudējumu Zviedrijai sāk PČ elites turnīru

Piektdien Zviedrija gan ļoti veiksmīgi spēlēja vairākumā, jo 48.minūtē tā izmantoja trešo no saviem četriem vairākumiem, kad otros savus otros vārtus šajā mačā guva Henriksons. Šoreiz Latvijas hokejistiem gan atspēlēties neizdevās, turklāt pašās beigās zviedri guva arī savus piektos vārtus.

Latvijas izlases galvenais treneris Oļegs Sorokins sastāvā iekļāvis 23 hokejistus - trīs vārtsargus, septiņus aizsargus un 17 uzbrucējus. Vislielākā pārstāvniecība no sastāvā iekļautajiem spēlētājiem ir no Hokeja skolas "Rīga" komandas - tādi kopumā ir 11 hokejisti, bet astoņi spēlētāji ir no Krievijas Jaunatnes hokeja līgas (MHL) vienības "Rīga".