Raidījums: Eksperti uzskata, ka Donbass var kļūt par vēl vienu Černobiļu

"Esmu makšķernieks un redzu, kas notiek jūrā. Zvejoju kilometru no krasta un, kad no Mariupoles metalurģiskajiem kombinātiem nāca tā straume... Tik daudz netīrumu un piesārņojuma! Šausmas! Ekoloģija. Mēs paši sevi bendējam. Azovas jūra iet bojā! Esmu satriekts par to," raidījumā norādījis Berdjanskas iedzīvotājs Vladimirs Vasiļenko.