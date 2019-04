Latvijas U-18 hokejisti PČ mačā cienīgi zaudē arī Krievijai

Latvijas jaunie hokejisti gan šo maču aizvadīja cienījami un izrādīja labu pretsparu spēles favorītiem krievi. Pretinieki gan vārtus guva pirmie, kad 14.minūtē rezultātu atklāja Maksims Groševs, tomēr 27.minūtē Ansons ar lielisku metienu panāca neizšķirtu. Tiesa, tikai piecarpus minūtes vēlāk krievi pretuzbrukumā no jauna izvirzījās vadībā, bet 33.minūtē Dmitrijs Šešins panāca jau 3:1.

Izglābties no zaudējuma Latvijai neizdevās, turklāt Krievija ik pa laikam izveidoja ļoti bīstamus uzbrukumus. Pašas mača beigas Latvijai gan nebija tās sekmīgākās, jo pēdējā minūtē krievi iemeta vēl divus vārtus, vienus no tiem tukšos vārtos.

Latvijas izlases galvenais treneris Oļegs Sorokins sastāvā iekļāvis 23 hokejistus - trīs vārtsargus, septiņus aizsargus un 17 uzbrucējus. Vislielākā pārstāvniecība no sastāvā iekļautajiem spēlētājiem ir no Hokeja skolas "Rīga" komandas - tādi kopumā ir 11 hokejisti, bet astoņi spēlētāji ir no Krievijas Jaunatnes hokeja līgas (MHL) vienības "Rīga".