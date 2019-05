Kā kucēnam iemācīt nokārtoties ārā? Suņu skolas trenera padomi

"Kad suns to izdara ārā, viņu vajag paslavēt. Savukārt, ja viņš to izdara iekšā, nedrīkst nekā reaģēt - it īpaši nedrīkst sodīt. Citādi suns sapratīs, ka ir slikti to darīt saimnieka klātbūtnē. Un tad var izveidoties situācija, ka garas pastaigas laikā suns nečurā, jo viņam ir bail, bet, atnākot mājās, suns pačurā kādā stūrītī," skaidro Lielpēteris.