LBS konkursā meklē basketbola halles būvprojekta izstrādātāju

Iepirkuma uzvarētājam būvprojekts minimālajā apmērā būs jāizstrādā trīs mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas, savukārt projektu būvprojekta stadijā būs jāizstrādā septiņu mēnešu laikā no būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem saņemšanas. Pēc projekta būvprojekta apmērā saskaņošanas LBS nodrošinās būvprojekta ekspertīzi.

Kopējais projektēšanas līguma izpildes termiņš ir 15 mēneši no iepirkuma līguma abpusējas parakstīšanas dienas. Autoruzraudzības līguma izpildes termiņš ir līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā.

LBS ģenerālsekretārs Edgars Šneps aģentūrai LETA sacīja, ka LBS no sava plānotā termiņa ir nedaudz atkāpusies, jo iekavējās ar šī iepirkuma izsludināšanu.

Šneps piebilda, ka LBS ir nauda halles projektēšanai un inventāram, bet pārējie līdzekļi būs jāpiesaista no citurienes. "Ceram, ka tā pamazām būs arī valsts atbildība, ņemot vērā basketbola popularitāti. Esam gatavi strādāt pie privātā finansējuma piesaistes, ar vai bez kredītlīdzekļu palīdzības. No 2015.gada Eiropas čempionāta basketbolā ieņēmumiem mums ir nedaudz pāri pusmiljonam eiro. Daļa no tā tiks iztērēta projektēšanai, šobrīd gan nezinām, cik liela būs tā summa. Pēc tam tad varēsim noteikt, cik daudz varēsim tērēt inventāram un citām vajadzībām," viņš skaidroja.