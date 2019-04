Anna Rozīte priecē sekotājus ar saulainiem kadriem no Itālijas

Viņa atvaļinājuma laikā sapratusi arī to, ka vajag mīlēt sevi: “To mēs dzirdam tik daudz un bieži - lekcijās, grāmatās, filmās, protams, arī instagramā! Bet, ko tas īsti nozīmē? Vai pietiek no rītiem šos vārdus sev teikt, skatoties spogulī? Tas droši vien ir labāk nekā nekas, bet vai ar to ir gana? (Ne)mīlēt sevi var daudz un dažādos veidos. Katru ikdienas izvēli var izdarīt par labu sev vai arī ne. Kā, lai zina, kas ir kas?!