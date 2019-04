"Bail jau man to visu stāstīt!" Narkokurjers Prīverts izveidojis "Youtube" kontu un publicē atklātu video

Sava pirmā publicētā video sākumā Prīverts veido kompozīciju no ieģipsētās kājas un ievainojumiem, ko guva, kad viņu smagi piekāva Bolīvijā , un savas nesen izdotās, spīdīgās grāmatas "Nebaidies ne no kā" .

Foto: Rolanda Priverta grāmatas "Nebaidies ne no kā" atvēršanas svētki

Pie video pievienots komentārs: "Gatavojoties jau kārtējai komplicētajai operācijai, Rolands Priverts slimnīcas palātā sniedzis līdz šim vaļsirdīgāko interviju. "Esi drosmīgs, esi stiprs, esi brīvs sevī un nebaidies ne no kā!" visiem intervijas skatītājiem novēl kādreizējais narkokurjers, kuru piedzīvotais asiņainais uzbrukums tomēr nav atturējis no tālākas radošas darbības."

Video Prīverts atklāj dažus fragmentus no savas grāmatas, stāsta par to, kā nogalināts viņa brālis un ko domā par mēģinājumiem nogalināt arī viņu pašu. Narkokurjers arī vaino varas iestādes pierādījumu safabricēšanā un citās nelikumībās.

Jau 1999. gada sākumā Rolandu Prīvertu kopā ar toreizējo Latvijas Modeļu asociācijas prezidenti Dairu Silavu Rīgas lidostā aizturēja par mēģinājumu Latvijā ievest gandrīz divus kilogramus kokaīna. Par šo gadījumu Augstākā tiesa 2000. gada novembrī Prīvertam piesprieda brīvības atņemšanu uz sešiem gadiem, taču no cietuma viņš tika atbrīvots pirms termiņa. 2004. gada sākumā Privertu aizturēja Gvajakilas lidostā Ekvadorā. Pie viņa tika atrasti 894 grami kokaīna. Savukārt 2009. gadā Privertam tika piespriests astoņu gadu cietumsods Somijā par kokaīna kontrabandu no Dienvidamerikas uz Somiju, Igauniju un Latviju. Prīverts arī sarakstījis grāmatu par savu dzīvi "Nebaidies ne no kā".