Kā Krievijas šovbiznesa zvaigznes svinēja pareizticīgo Lieldienas

Nesen visa pasaule svinēja katoļu Lieldienas, savukārt nedēļu vēlāk pienāca pareizticīgo Lieldienu kārta. Šos svētkus nedēļas nogalē atzīmēja arī daudzas Krievijas atpazīstamākās slavenības, tādēļ piedāvājam aplūkot, kā tas notika!
Я обожаю этот праздник.. 💛 Его Смысл, его Традиции! Этот день мы проводим семьёй и с близкими друзьями. Сегодня не было исключением. Сколько улыбок, сколько радости , сколько тепла душевного❤️ Всех, кто празднует, поздравляю со Светлым Праздником Пасхи ! Христос Воскрес 💛
Сегодня в Кремле, на юбилее Стаса Михайлова @stas_mihailoff мы исполнили трогательную балладу «Наши дети»! Стас, я искренне поздравляю тебя с юбилеем и хочу, чтобы ты знал, что я и моя семья были счастливы разделить с тобой этот важный и торжественный вечер! С днем рождения! И пусть наши детки видят и чувствуют нашу любовь и знают, что мы всегда рядом! Отдельное спасибо твоей очаровательной половинке @inamikhaylova #михайlove #стасмихайлов #михайlove50 #рукивверх
Бог не Дедушка Мороз, а дети не игрушка. Во-первых, поздравляю всех православных с Пасхой; во-вторых, хочу высказаться по вчерашним артиллерийским звонкам журналистов и тем, кто сеет рознь по поводу проекта «Голос дети». Любой конкурс несёт в себе субъективное начало. Все дети, которые принимали участие в проекте, очень талантливые и заслуживают всяческих наград. Ужасно, когда вокруг детей создаётся скандальный ажиотаж. В этой связи обращаюсь ко всем с просьбой: прекратите травлю в отношении Микеллы Абрамовой и сосредоточьтесь на другом. Любой телевизионный проект - бизнес взрослых людей, и родители, отправляющие детей на подобные соревнования, должны это понимать. Дети - чистые, искренние создания, они выходили на сцену и пели самым честным образом. К голосованию они точно не имели никакого отношения. Вообще, детские конкурсы тешат амбиции родителей, а детям наносят часто непоправимый вред - выиграл конкурс, а дальше что? Ребёнок может не вырасти в профессионала, а неокрепшая детская душа будет уже отправлена славой, что в последствии часто приводит к серьёзным психологическим проблемам. А те, кто не побеждает в конкурсах, могут надломиться психологически и вообще разочароваться в творчестве. Что касается Микеллы, она выиграла этот конкурс, я уверен, сама этого не ожидая. Нельзя сказать, что она была хуже других конкурсантов . Мне очень понравился и, считаю, был достоин первого места Ержан Максим, мне также очень понравилась Нино Чеснер- темпераментая, голосистая и уже готовая артистка, Рената Таирова и многие другие. Давайте спокойно разберём, что же все-таки произошло. А случилось следующее: за Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у неё очень много, так же призывали к голосованию её друзья и коллеги, даже те, кто не следили за ходом проекта "Голос" . Это и было единственным мощным преимуществом Микеллы перед остальными участниками, и в этом нет ни её вины, ни родителей, ни, тем более, канала. Всем хороших праздников, добра , любви, терпимости и удачи!