Parādsaistības mērāmas miljonos. Ventspils mēra Aivara Lemberga amatpersonas deklarācija

Ienesīgākais ienākumu gūšanas avots Lembergam bijusi Ventspils attīstības aģentūra. Pildot tās prezidenta un valdes locekļa pienākumus, viņš nopelnījis 93 389 eiro. Savukārt 78 612 eiro Lembergs saņēmis no AS "Valters un Rapa", kam politiķis iznomā telpas.

Lembergs gan pērn, gan 2017. gadā vairs nav saņēmis nekādu atalgojumu no "Biznesa attīstības asociācijas", kas iepriekšējos gados viņam nodrošināja ievērojumus ienākumus, piemēram, 2016. gadā tie bija 187 819 eiro.

Ventspils pilsētas domē saņemtā alga - 20 067 - veido salīdzinoši nelielu daļu no Lemberga pagājušā gada ienākumiem. Vēl 351 eiro viņš saņēmis no SIA "Briežlejas" kā ienākumus no saimnieciskās darbības un komercdarbības.