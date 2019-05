Traģēdija Šeremetjevas lidostā. Kāpēc aizdegās "Sukhoi Superjet 100"?

Kā norāda viens no traģēdijas aculieciniekiem, tas ir īsts brīnums, ka daļai apkalpes un pasažieru izdevās izglābties.

Pēc Šeremetjevas lidostas sniegtās informācijas, Krievijas nacionālās aviokompānijas "Aeroflot" lidmašīna "Sukhoi Superjet 100" ar 73 pasažieriem un pieciem apkalpes locekļiem 18.02 pēc vietējā laika pacēlusies no Šeremetjevas lidostas, lai dotos uz Murmansku, taču apkalpe ziņojusi par tehnisku problēmu un nolēmusi atgriezties. Lidmašīna veikusi tā saucamo "cieto" nolaišanos uz skrejceļa.

Informēts avots ziņu aģentūrai "Interfax" pastāstījis, ka galvenais iemesls, kāpēc gājuši bojā cilvēki lidmašīnas salona aizmugures daļā, bijis tāds, ka daži pasažieri mēģinājuši no plauktiem paņemt savu bagāžu.

Aviosabiedrība publicējusi sarakstu ar izdzīvojušajiem pasažieriem, no kuriem pieci atrodas slimnīcā. Bojāgājušo saraksts vēl nav publicēts, taču, saskaņā ar neoficiālu informāciju, zināms, ka viens no bojāgājušajiem ir ASV pilsonis. Tāpat tiek vēstīts, ka viens no bojāgājušajiem ir lidmašīnas apkalpes loceklis.