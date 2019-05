Tiek uzskatīts, ka cilvēka dzīvē ir vien divi patiesi svarīgi mirkļi - viens, kurā nākam šajā pasaulē, un otrs - kurā no tās aizejam. Lai arī varētu šķist, ka iespējām pilns ir tikai pirmais no notikumiem, ne mazāk plašas iespējas var piemeklēt arī cilvēka mirstīgās atliekas. Par to, kādas ir tradīcijas un jaunākās tendences apglabāšanas jomā pasaulē un Latvijā, vēsta portāls "Apollo".