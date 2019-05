Zināmi seši baisākie parazīti, kas var ieperināties cilvēkā

Kašķa ērce

Kašķa ērce (Sarcoptes scabiei) ir radniecīga parastajai ērcei un zirnekļiem, tomēr, atšķirībā no citām ērcēm, tā nevis iekož no ārpuses, bet burtiski ielien cilvēka ādā. Ērce ar saviem izkārnījumiem rada kairinājumu ādai, kas liek parādīties sarkaniem izsitumiem un niezei. Lielākā daļa cilvēku infekcijas laikā mēdz ārkārtīgi spēcīgi kasīties, kas var novest pie daudz nopietnākas infekcijas.

Kā cilvēks var sastapties ar kašķa ērci?

Šis parazīts parasti tiek iegūts, kontaktējoties ar inficētu cilvēku vai tā mantām, tāpēc ir ļoti jāuzmanās no cilvēkiem, kas kasās.

Skrūvjtārpi un miāze

Latīniskais nosaukums šai mušai ir «Cochliomyia hominivorax». Leksēma «hominivorax» no latīņu valodas nozīmē «cilvēkus ēdošais» un lieliski atbilst tam, ko dara šīs mušas kāpuri.

Mušu mātītes parasti sadēj simtiem oliņu atvērtās brūcēs. Dažu dienu laikā no oliņām izšķiļas kāpuri, kas ar saviem spēcīgajiem žokļiem graužas arvien dziļāk cilvēka miesā. Šie kāpuri var burtiski izēsties cauri muskuļiem, asinsvadiem un nerviem. Ja kāds cenšas atbrīvoties no kāpuriem, tie iegraužas arvien dziļāk miesā. Tikai astoņi procenti cilvēku mirst no infekcijas ar šiem parazītiem, tomēr agonija un sajūta, ka tu tiec apēsts dzīvs, kā arī audu bojājumi var novest pie tālākas, jau nāvējošākas infekcijas.