Tramps: vienīgā NATO dalībvalsts, kurai aizsardzībai nebūtu jāvelta 5% no IKP, ir ASV

Uz žurnālistu jautājumu par to, vai viņš vēl joprojām uzskata, ka NATO dalībvalstīm aizsardzībai būtu jāvelta 5% no IKP, ASV prezidents atbildēja apstiprinoši.

"Es domāju, ka tām [NATO dalībvalstīm – red.] vajadzētu, bet es nedomāju, ka mums vajadzētu," atzīmēja Tramps. "Mēs tik ilgi esam atbalstījuši NATO, daudzos gadījumos, manuprāt, sedzot gandrīz 100 % no izmaksām. Tāpēc es nedomāju, ka mums vairs vajadzētu to darīt."

Uz jautājumu par Spāniju, kas šonedēļ publiski noraidīja alianses plānu palielināt aizsardzības un ar to saistītos izdevumus, ASV prezidents atbildēja, ka ar to būs jātiek galā NATO un norādīja, ka izdevumu samazināšana nav pieļaujama: "Spānija vienmēr ir ļoti maz maksājusi, tā ir bēdīgi slavena ar to. Spānijai ir jāmaksā tas pats, kas visiem pārējiem."