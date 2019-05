Kristīne Garklāva publisko skumju foto un vērš cilvēku uzmanību uz dabas iznīcību

Dažreiz šķiet, vai skumjās bildes vajag publicēt ?Tādas nevienam jau tā īsti nepatīk. Bet laikam ir būtiski mēģināt pateikt to, ko patiešām jūtu. Šoreiz bildē -, gliemežvāku un siltu atvadu domu ieskauts, zilais pingvīniņš. Atradām okeāna krastā mirušu. Mana māsa, kura strādā veterinārajā klīnikā sacīja, ka visticamāk, bojā aizgājis barības trūkuma dēļ. Viņš nav pirmais krastā atrastais. Klimats mainās , tautsaimniecības ietekme palielinās. Daba no mums attālinās. ANO jaunākais ziņojums aizvakar, ka šobrid notiek vēl nepiieredzēta dabas situācijas pasliktināšanās, miljonam sugu draud izmiršana. Daba iet bojā tādā ātrumā, kāds pasaules vēsturē vēl nav pieredzēts, savvaļas sugas izmirst aizvien straujāk, un tas radīs ļoti smagas sekas cilvēkiem visā pasaulē - rakstīts Parīzē publiskotajā ziņojumā- “Globālais bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma ziņojums.” . Arī Latvijas dabas fonds aicina politiķus rīkoties. Paldies, ka šo visu garo izlasījāt. // Wilderness sadness. Be kind to nature. #yourshot #takeaction #blue #bluepenguin #oamaru #sonyalpha #sonyimages #climatechange #newzealand #newzealandlife #shotwithlove #sad

