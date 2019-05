KNAB sācis pārbaudi par pusmiljonu eiro apmaksāto, bet nesākto LDz aizsargsienas būvniecību

Bija paredzēts, ka siena izmaksās pusotru miljonu eiro, no kā pusi segtu Eiropas Savienība. Pēc vairākiem gadiem secinot, ka projekts nav sācies, bet "Composit Constructions" nesniedz nekādas ziņas, kur tērējuši 540 000 eiro, "Latvijas dzelzceļš" vērsās Valsts policijā, bet policija noziegumu nesaskatīja. Policijas lēmums prokuratūrā netika pārsūdzēts.

"Nekā personīga" noskaidrojis, ka lielākā daļa naudas no "Composit Constructions" tālāk pārskaitīta divām Honkongā reģistrētām firmām ar nosaukumiem, kas liecina par to profilu nanotehnoloģijās un tirdzniecībā. Viena no tām - "Nanotech Industrial Engineering", kurai pārskaitīti 328 825,68 eiro, šī gada martā likvidēta. Vēl kādai kompānijai "Inco Trading International Limited" pārskaitīti 198 100 eiro.