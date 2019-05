Rīgas pašvaldība nesaimnieciski izlietojusi vairāk nekā 20 miljonus eiro rīdzinieku naudas

No kopējā revīzijas apjomā iekļautā 26,5 miljonu eiro pašvaldības finansējuma, kas paredzēts biedrībām un nodibinājumiem, 20,9 miljonus saņem tieši RTAB un "Riga.lv".

Revīzijā konstatēts, ka pašvaldība RTAB piešķīrusi tādu finansējuma apjomu, kādu nodibinājums pieprasījis, pat bez jebkādiem pamatojumiem. No 2016. līdz 2018. gadam RTAB no pašvaldības saņēmis finansējumu 17 miljonu eiro apmērā. Lielākā daļa šo līdzekļu ieguldīti divu preču zīmju - "Live Riga" un "Meet Riga" popularizēšanā, kuras nepieder ne pašvaldībai, ne arī nodibinājumam, bet gan AS "Air Baltic Corporation" un patlaban ir ieķīlātas.