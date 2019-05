Viss apnicis, darbs riebjas. Kā laikus pamanīt un novērst "izdegšanas sindromu"

Pirmkārt, jāsaka, ka nav precīzi definēts, kas tieši ir izdegšanas sindroms. Šai neskaidrībai ir nepatīkamas sekas - tā kā tieši nezinām, kas tas ir un kā to diagnosticēt, grūti pateikt, cik bieži cilvēki no tā cieš. Medijos cirkulē dažāda informācija, apdrošināšanas kompānijas dažkārt min, ka no sindroma varētu ciest ap 9 miljoniem cilvēku. Šos skaitļus gan uzlūkoju ar skepsi, jo Vācijai trūkst datu no zinātniskiem pētījumiem.