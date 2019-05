Aleksandrs Sokolovs ar interesantu stāstu paziņo, ka viņam "laiks iziet no skapja"

"Mani uztrauc planētas nākotne. Esmu par to, lai dabas resursus izmantotu maksimāli efektīvi un racionāli. Es neesmu vegāniskās filozofijas piekritējs, jo uzskatu, ka nekas nevar aizvietot dzīvnieku proteīnu.

Nevar pat salīdzināt, cik daudz reizes kukaiņi ir efektīvāki par tradicionālo lopkopību. Lai iegūtu 1 kg proteīna no kukaiņiem, vajag nieka 8 l ūdens, savukārt lopiem vajag 20 000 l. Circeņu atražošanas cikls ir mazāk nekā 2 mēneši. Kukaiņi neslimo. Kukaiņus viegli kopt - šo procesu var pilnīgi automatizēt, tā, lai viens operators varētu kontrolēt milzīgu fermu.

Nav runas par to, lai tagad visi sāktu ēst makaronus ar ceptiem circeņiem. Pamatprodukts, ko iegūst no kukaiņiem ir proteīna milti – tas ir gaišs pulveris bez smaržas un garšas. To var pievienot kā komponentu tradicionālai pārtikai, lai samazinātu lopkopības produktu patēriņu un lai palielinātu uzturvielas daudzumu.